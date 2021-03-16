الموعد وطريقة التطبيق.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المرتبات



زيادة مرتبات 2021، كلمات شغلت المصريين خلال الساعات الأخيرة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأنها، ما أدى إلى تصدرها مؤشرات البحث على موقع "جوجل" السوشيال ميديا.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن زيادة المرتبات التي تم الإعلان عنها خلال الساعات الأخيرة:



- الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو المقبل سيكون 2400 جنيه لجميع العاملين بالدولة.



- حجم الأجور فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديدة 2021 – 2022 والتى ستبدأ فى 1 يوليو المقبل تبلغ 361 مليار جنيه مقارنة بـ324 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية فى العام المالى الجارى 2020 – 2021 بزيادة تقدر بنحو 37 مليار جنيه.



- عدد المستفيدين بهذه الزيادة يبلغ 5 ملايين موظف في الدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين "وظائف الكادرات" مثل المعلمين والأطباء وأساتذة الجامعة وموظفي القضاء.



- تطبق زيادة الأجور، من خلال زيادتين، وهما العلاوة الدورية (سواء المخاطبين بـ 7% أو غير المخاطبين بـ 13%) وكذلك الحافز الإضافي ويتراوح ما بين 175 جنيها للدرجة السادسة وصولًا إلى 400 جنيه لدرجة وكيل وزارة.



- يتم حساب الزيادة الصافية في مرتب الموظف، من خلال إضافة زيادة العلاوة لدرجته الوظيفية مع الحافز الإضافي، ثم خصم 20% من إجمالي الناتج لصالح الضرائب والتأمينات، وفقا للوزير.



- تطبيق زيادة العلاوات الدورية والحافز الإضافي على رواتب العاملين بالدولة، فإن متوسط الزيادة في الأجر سيكون ما بين 300 إلى 700 جنيه، قبل خصم الضرائب والتأمينات بنحو 20%.



- قيمة الزيادة تتراوح من 240 جنيه للدرجة السادسة، وصولا إلى 560 جنيه لدرجة وكيل وزارة، بتكلفه تقديرية تبلغ 26 مليار جنيه، في العام المالى المقبل.



- المعلمين البالغ عددهم نحو 1.4مليون معلم تشملهم الزيادات الجديدة لمرتبات العاملين بالدولة.



- مرتبات المعلمين سوف يضاف إليها حافز تطوير التعليم ليشمل المعلمين والموجهين برياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بتكلفة 2.6 مليار جنيه ومتوسط شهرى 660 جنيه.