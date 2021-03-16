نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 16-3- 2021

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 16-3-2021







سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3- 2021 مقابل الجنيه في البنوك





استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3- 2021 في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا





أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-3- 2021 خلال التعاملات الصباحية

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-3- 2021 خلال بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل الذهب عيار 21 ب764 جنيها للجرام.. التفاصيل من هنا





رئيس قسم البقوليات: نحتاج 400 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول

قال دكتور علاء عزمي رئيس قسم البقوليات والفول البلدي بمعهد المحاصيل الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إن الإكتفاء الذاتي من محصول الفول يبلغ نسبة 40%، ويتم سد النسبة المتبقية بالاستيراد من الخارج.. التفاصيل من هنا





انخفاض أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء، إذ فاقمت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه الطلب.. التفاصيل من هنا









أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-3-2021 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-3-2021، أمام الجنيه المصرى، واستقر سعر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا





"الزراعة" تضبط 134 ألف عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها

كشفت وزارة الزراعة، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية نجحت في ضبط 134748 عبوة مختلفة الاحجام والسعات غير معتمدة و لايسمح بتداولها بما يوازى كمية 67374 كجم.. التفاصيل من هنا





"البترول": إنتاج 1.9 مليون طن من منتجات البوتاجاز

أكدت وزارة البترول، على أن استراتيجية الوزارة تولى اهتماماً كبيراً للإسراع من الانتهاء من مشروعات رفع كفاءة وتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية باعتبارها شرياناً حيوياً لنقل الغاز الطبيعى.. التفاصيل من هنا





"الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم مع "تاليس العالمية" في مجال الذكاء الاصطناعى

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة تاليس الفرنسية الرائدة فى مجال حلول التكنولوجيا المتقدمة للتعاون فى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجالات مختلفة، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار والبحوث فى الذكاء الاصطناعى.. التفاصيل من هنا





"الإسكان" تستعرض مخطط المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الفسطاط

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض مخطط المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الفسطاط، بمحافظة القاهرة، ضمن جهود الوزارة لتطوير القاهرة التاريخية.. التفاصيل من هنا





ننشر أهم أهداف موزانة العام المالي

في إطار حرص الحكومة على النمو الاقتصادي، استعرض وزير المالية محمد معيط، مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وذلك خلال الاجتماع المنعقد أمس برئاسة عبد الفتاح السيسي.. التفاصيل من هنا





"تحديث الصناعة" يستعرض استراتيجية العمل خلال الـ3 سنوات المقبلة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة بصدد الانتهاء من اعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيسي في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية.. التفاصيل من هنا





"التخطيط": حريصون على التعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

وقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بروتوكول تعاون حول مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك "مشروع دعم الصندوق المشترك للأمم المتحدة التمويل المتكامل لأهداف التنمية المستدامة في مص.. التفاصيل من هنا