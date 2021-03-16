وكيل كلوب يكشف عن مستقبله مع ليفربول

كشف وكيل يورجن كلوب عن مستقبل موكله مع ليفربول، وسط أنباء بأنه قد يترك النادي في المستقبل القريب.









أدت النتائج والأداء إلى جانب الأخبار التي تفيد بأن مدرب ألمانيا يواكيم لوف على وشك الرحيل هذا الصيف، إلى شائعات في بعض الأوساط بأن كلوب، قد يكون على وشك الرحيل.









في حين سارع مدرب "الريدز" إلى إلغاء هذه الاقتراحات في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، ولكن لا تزال التكهنات مستمرة.









الآن، تحدث وكيل كلوب، مارك كوسيكي، عن مستقبل موكله في ملعب "أنفيلد"، وأكد على أن الفترة التي قضاها كمدرب لليفربول لم تنته بعد.









وقال كوسيكي للصحيفة الألمانية: "لم ينته من عمله في ليفربول، لا يوجد باب خلفي مفتوح، لأن يورغن لا يزال لديه عقد لمدة ثلاث سنوات مع "الريدز".









وأضاف: "أوضح هو ذلك حتى لا يكون هناك مجال للتكهنات".









