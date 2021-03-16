Advertisements

وكيل كلوب يكشف عن مستقبله مع ليفربول

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشف وكيل يورجن كلوب عن مستقبل موكله مع ليفربول، وسط أنباء بأنه قد يترك النادي في المستقبل القريب.


أدت النتائج والأداء إلى جانب الأخبار التي تفيد بأن مدرب ألمانيا يواكيم لوف على وشك الرحيل هذا الصيف، إلى شائعات في بعض الأوساط بأن كلوب، قد يكون على وشك الرحيل.


في حين سارع مدرب "الريدز" إلى إلغاء هذه الاقتراحات في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، ولكن لا تزال التكهنات مستمرة.


الآن، تحدث وكيل كلوب، مارك كوسيكي، عن مستقبل موكله في ملعب "أنفيلد"، وأكد على أن الفترة التي قضاها كمدرب لليفربول لم تنته بعد.


وقال كوسيكي للصحيفة الألمانية: "لم ينته من عمله في ليفربول، لا يوجد باب خلفي مفتوح، لأن يورغن لا يزال لديه عقد لمدة ثلاث سنوات مع "الريدز".


وأضاف: "أوضح هو ذلك حتى لا يكون هناك مجال للتكهنات".



أخبار تهمك

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 20 ساعة

بتسديدة قوية.. مجدي قفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك فيتا كلوب

منذ 14 دقيقة

ريال مدريد يخطط لقنبلة في سوق الإنتقالات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مباراة الأهلي وفيتا كلوب مهددة بالتأجيل بسبب الأمطار

منذ ساعة و نصف

المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

11:53 ص

بتسديدة قوية.. مجدي قفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك فيتا كلوب

03:23 م

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

12:14 م

ريال مدريد يخطط لقنبلة في سوق الإنتقالات

02:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار