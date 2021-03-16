مدرب الإسماعيلي: الخسارة أمام الجيش ستضع الفريق في موقف صعب

أكد أشرف خضر مدرب الاسماعيلي السابق، على صعوبة مباراة الغد أمام الطلائع بالدوري، والتي تأتي في وقت صعب بالنسبة للفريق خلال الفترة الماضية.





وقال خضر لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة دى البلد: " الاسماعيلي يمتلك عشرة نقاط والطلائع يمتلك 13 نقطة وفوز الجيش سيصعب الامور على الدراويش.





وأردف: فريق الاسماعيلي من ناحية جودة اللاعبين على مستوى عالي وافضل من اندية كثيرة بالدوري، ولكننا عانينا من فترة اعداد ليست جيدة وايضا سوء توفيق.





وأتم: يجب تعيين مدرب يدير الفريق من داخل وخارج الملعب.



