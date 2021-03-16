اليوم.. اجتماع للجنة المشرفة على انتخابات "الصحفيين"

تقعد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اجتماعًا، لبحث تطورات عقد الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا.



وكانت قد أعلنت اللجنة عن استكمال الاتصالات المكثفة مع كل مؤسسات الدولة، وإرسال مخاطبات رسمية لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، استجابة لطلب المرشحين، لتخصيص شارع عبدالخالق ثروت المواجه للنقابة لإجراء العملية الانتخابية، وذلك خفاظًا على صحة الزملاء، وأيضًا مخاطبة وزيرة الصحة لتخصيص 3 سيارات إسعاف وأطباء أمام مبنى النقابة يوم انعقاد الجمعية العمومية.



وكان قد وافق المجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة، على ندب مستشاري الهيئة للإشراف على عمليتي الاقتراع والفرز.





وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.