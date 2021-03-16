Advertisements

اليوم.. اجتماع للجنة المشرفة على انتخابات "الصحفيين"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:04 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements

تقعد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اجتماعًا، لبحث تطورات عقد الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا.


وكانت قد أعلنت اللجنة عن استكمال الاتصالات المكثفة مع كل مؤسسات الدولة، وإرسال مخاطبات رسمية لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، استجابة لطلب المرشحين، لتخصيص شارع عبدالخالق ثروت المواجه للنقابة لإجراء العملية الانتخابية، وذلك خفاظًا على صحة الزملاء، وأيضًا مخاطبة وزيرة الصحة لتخصيص 3 سيارات إسعاف وأطباء أمام مبنى النقابة يوم انعقاد الجمعية العمومية.


وكان قد وافق المجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة، على ندب مستشاري الهيئة للإشراف على عمليتي الاقتراع والفرز.


وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين التجديد النصفي الصحفيين

أخبار تهمك

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بتسديدة قوية.. مجدي قفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك فيتا كلوب

منذ ربع ساعة

المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يخطط لقنبلة في سوق الإنتقالات

منذ ساعة و نصف

وزير الري الأسبق يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 21 دقيقة

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مباراة الأهلي وفيتا كلوب مهددة بالتأجيل بسبب الأمطار

منذ ساعة و نصف

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ضياء رشوان للصحفيين: الانتخابات تأتي في وقت صعب.. وأثق في اختياركم

اجتماع لرابطة الصحف الحزبية المتوقفة بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية

فقط في نقابة الصحفيين.. مرشح يساعد منافسه على لصق الدعاية الانتخابية

اقتراح لتسهيل تنظيم الصحفيين خلال انعقاد انتخابات التجديد النصفي

إسعاف وتعقيم وإزالة للسقالات.. "الصحفيين" تعلن إجراءات عقد انتخابات التجديد النصفي

"الصحفيين": توزيع الميزانية على الأعضاء قبل انعقاد العمومية بأسبوع

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

11:53 ص

بتسديدة قوية.. مجدي قفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك فيتا كلوب

03:23 م

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

12:14 م

ريال مدريد يخطط لقنبلة في سوق الإنتقالات

02:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار