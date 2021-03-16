Advertisements

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:03 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
Advertisements
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التشكيلة التي سيدفع بها في لقاء الترجي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستكون مواجهة اليوم هي الأولى للفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك بعد التعاقد معه في الأيام الماضية خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد عيد

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أوباما – بنشرقي – زيزو

الهجوم: حميد أحداد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا الزمالك الترجي

أخبار تهمك

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

منذ حوالي 13 ساعة

مباراة الأهلي وفيتا كلوب مهددة بالتأجيل بسبب الأمطار

منذ ساعة و نصف

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 3 ساعات

المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بتسديدة قوية.. مجدي قفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك فيتا كلوب

منذ 18 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يخطط لقنبلة في سوق الإنتقالات

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

11:53 ص

بتسديدة قوية.. مجدي قفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك فيتا كلوب

03:23 م

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

12:14 م

ريال مدريد يخطط لقنبلة في سوق الإنتقالات

02:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار