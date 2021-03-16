التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجي





وستكون مواجهة اليوم هي الأولى للفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك بعد التعاقد معه في الأيام الماضية خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.





ومن المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد عيد

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أوباما – بنشرقي – زيزو

الهجوم: حميد أحداد



استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التشكيلة التي سيدفع بها في لقاء الترجي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.