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تأجيل محاكمة متهم بتوظيف الأموال في الشرقية لجلسة 12 إبريل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أجلت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة مستريح الشرقية "عادل. ع"، بتهمة توظيف الأموال لجلسة 12 أبريل المقبل.

وكان قد تجمع عدد من ضحايا المستريح أمام المحكمة بالجلسات الماضية، رافعين لافتات تؤكد ضرورة محاسبة المتهم واسترجاع أموال المواطنين وضحاياه.

وكشف "صالح. ع"، أحد ضحايا المستريح، أن المتهم يُحاكم بتهمة توظيف الأموال، وقد تغيب عن الحضور في الجلسات الماضية.

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