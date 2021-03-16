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تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة" إجتماع بين "التضامن" و77 جمعية أهلية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، لقاء مع ممثلي 77 جمعية أهلية بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية، وذلك تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث شهد اللقاء التعريف باللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

وشهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي من خلال المنصة الإلكترونية التي سيتم تدشينها قريبا، خاصة أن الميكنة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الأهلي تعد جزءا لا يتجزأ من توجه الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلي الارتقاء بالخدمات وتسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلي حوكمة منظومة العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات العمل الأهلي.
تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة" إجتماع بين "التضامن" و77 جمعية أهلية
تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة" إجتماع بين "التضامن" و77 جمعية أهلية
تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة" إجتماع بين "التضامن" و77 جمعية أهلية
تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة" إجتماع بين "التضامن" و77 جمعية أهلية
تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة" إجتماع بين "التضامن" و77 جمعية أهلية
تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة" إجتماع بين "التضامن" و77 جمعية أهلية

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