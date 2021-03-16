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شاهد.. "شريف" يسجل هدفا رائعا للأهلي في شباك فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:09 م
الاهلي وفيتا كلوب
الاهلي وفيتا كلوب
الفجر الرياضي
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أحرز محمد شريف هدف الأهلي الأول في شباك فيتا كلوب في المواجهة التي تقام حاليا على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، بعد أن استلم شريف الكرة وسدد بيسراه كرة رائعة سكنت شباك فيتا كلوب.

ويتحدى الأهلي العوامل الطبيعية من إقامة المباراة، وسط ارتفاع درجة الحرارة، والرطوبة العالية، من أجل تقديم مستوى جيد يعزز فرصه في الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما وضع لاعبيه أنفسهم في موقف صعب بعد الخسارة من سيمبا التنزاني في الجولة الثانية والتعادل على أرضهم مع فيتا كلوب في الجولة الثالثة، والتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى.


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