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عاجل- الأهلي يسجل الهدف الأول في شباك فيتا كلوب عن طريق محمد شريف
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:11 م
علي نبوي
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نجح محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الأول للفريق الأحمر في مباراة فريقه أمام فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.
وفي الدقيقة 7 مرر مروان محسن الكرة لمحمد شريف داخل منطقة الجزاء ليسددها داخل الشباك معلنا الهدف الأول للأهلي .
ويتقدم الأهلي على فيتا كلوب بهدف محمد شريف في الدقيقة 7 في المباراة المقامة على ملعب الشهداء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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