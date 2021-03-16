عاجل- الأهلي يسجل الهدف الأول في شباك فيتا كلوب عن طريق محمد شريف

نجح محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الأول للفريق الأحمر في مباراة فريقه أمام فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.





وفي الدقيقة 7 مرر مروان محسن الكرة لمحمد شريف داخل منطقة الجزاء ليسددها داخل الشباك معلنا الهدف الأول للأهلي .





ويتقدم الأهلي على فيتا كلوب بهدف محمد شريف في الدقيقة 7 في المباراة المقامة على ملعب الشهداء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



