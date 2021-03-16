مصادر: مجلس الوزراء يرفض طلب "الصحفيين" لإقامة سرادق الانتخابات

علمت "الفجـر" من مصادرها، رفض مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، على طلب نقابة الصحفيين، بإقامة سرادق بشارع عبدالخالق ثروت أمام مقر النقابة، خلال انعقاد انتخابات التجديد النصفي، الجمعة المقبلة 19 مارس.



ورد مجلس الدولة على طلب اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، بالرفض، استنادًا لقرار مجلس الوزراء بمنع إقامة السرادقات والتجمعات، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اجتماعًا اليوم؛ لبحث الخطوات التي ستتخذها اللجنة الجمعة المقبلة، في ظل عدم إنشاء سرادق، مما يزيد من خطورة عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة، وصعوبة تطبيق الإجراءات الاحترازية مع ارتفاع أعداد الصحفيين المشاركين ذلك اليوم.



وكانت قد بدأت اللجنة اتصالات مُكثفة مع كل مؤسسات الدولة، وإرسال مخاطبات رسمية لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، استجابة لطلب المرشحين، لتخصيص شارع عبدالخالق ثروت المواجه للنقابة لإجراء العملية الانتخابية، وذلك خفاظًا على صحة الزملاء، وأيضًا مخاطبة وزيرة الصحة، لتخصيص 3 سيارات إسعاف وأطباء أمام مبنى النقابة يوم انعقاد الجمعية العمومية.





وكان قد وافق المجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة، على ندب مستشاري الهيئة للإشراف على عمليتي الاقتراع والفرز.



وتقعد نقابة الصحفيين، انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب ونصف أعضاء المجلس، يوم الجمعة المقبلة 19 مارس.