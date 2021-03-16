Advertisements

السيطرة على حريق بنصف فدان قصب في دشنا بقنا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب في نصف فدان قصب بمركز دشنا في محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا برئاسة العقيد هاني الاتربي، والرائد رامي إيهاب، والنقيب جمال الشافعي، اخطارا حيث تم انتقال سيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق والتبريد، قبل امتداده الى الزراعات المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

أخبار تهمك

المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بتسديدة قوية.. مجدي قفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك فيتا كلوب

منذ 34 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يخطط لقنبلة في سوق الإنتقالات

منذ أقل من ساعتين

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

بتسديدة قوية.. مجدي قفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك فيتا كلوب

03:23 م

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

11:53 ص

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

12:14 م

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

08:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار