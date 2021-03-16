السيطرة على حريق بنصف فدان قصب في دشنا بقنا



وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا برئاسة العقيد هاني الاتربي، والرائد رامي إيهاب، والنقيب جمال الشافعي، اخطارا حيث تم انتقال سيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق والتبريد، قبل امتداده الى الزراعات المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب في نصف فدان قصب بمركز دشنا في محافظة قنا.