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بتسديدة قوية.. مجدي قفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك فيتا كلوب
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:23 م
علي نبوي
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نجح محمد مجدي أفشة ملاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الثاني للفريق الأحمر في مباراة فريقه أمام فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.
وفي الدقيقة 19 مرر عمرو السولية الكرة لمحمد مجدي أفشة ليسددها داخل الشباك معلنا الهدف الثاني للأهلي.
ويتقدم الأهلي على فيتا كلوب بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ملعب الشهداء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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