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تحسن معنويات المستثمرين الألمان وسط توقعات بتعاف اقتصادي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
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قال معهد الأبحاث الاقتصادية زد.إي.دبليو اليوم الثلاثاء إن معنويات المسثتمرين في ألمانيا تحسنت بشكل فاق التوقعات في مارس  بفضل توقعات بتعاف اقتصادي واسع النطاق في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال المعهد إن مسح المعنويات الاقتصادية للمستثمرين ارتفع إلى76.6 نقطة من 71.2 في الشهر السابق. وكان استطلاع لرويترز توقع أن يرتفع إلى 74.0، بحسب "رويترز".

شمل استطلاع المعهد 189 محللا في الفترة من الثامن إلى الخامس عشر من مارس . وأمس الاثنين، قالت ألمانيا إنها علقت استخدام لقاح استرازينكا للوقاية من كوفيد-19.

وقال رئيس المعهد أكيم فاباخ في بيان "التفاؤل الاقتصادي مستمر في الصعود. يتوقع الخبراء تعافيا واسع النطاق لاقتصاد ألمانيا".

وقال "يتوقعون أن 70 بالمئة على الأقل من سكان ألمانيا سيحصلون على اللقاح للوقاية من كوفيد-19 بحلول فصل الخريف. لكن الأغلبية العظمى تتوقع أن يستمر التضخم في الصعود وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل".

وارتفع مقياس منفصل للأوضاع الحالية إلى -61.0 من -67.02 في الشهر السابق مقارنة مع توقعات عند -62.0 نفطة.

 


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