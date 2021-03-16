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هيئة الإذاعة البريطانية: الأمير فيليب يغادر المستشفى بعد علاج شهر من مشاكل القلب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:26 م
ملكة بريطانيا وزوجها
ملكة بريطانيا وزوجها
وكالات
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أفادت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن الأمير فيليب، زوج الملكة البريطانية إليزابيث، غادر المستشفى، وذلك بعد قضاء شهر فى العلاج من مشاكل فى القلب.

 

وقد أجرى الأمير فيليب عملية جراحية فى القلب بمستشفى سانت بارثولوميو، فى العاصمة لندن، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية.

 

وتم نقل الأمير فيليب، 99 عامًا، إلى المستشفى كإجراء احترازي، وأكد القصر أن إقامته لا علاقة لها بفيروس كورونا.

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هيئة الاذاعة البريطانية بريطانيا المستشفى الأمير فيليب

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