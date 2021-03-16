الإعدام شنقاً لـ عامل لقتله مواطن دهساَ بسيارته في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها عامل بالإعدام شنقا بعد أخذ موافقة الإفتاء والتأكيد على عدم تعارض العقوبة مع الراس الشرعي متهم بقتل مواطن دهسا بعدما أبلغ عنه وتسبب في حبسه وفضله من وظيفته بعدما اكتشف المجني عليه قيام المتهم بخداعه وإيهامه بقدرته على تشغيل ابنته مقابل الحصول على مبلغ مالي.



تعود أحداث القضية رقم 10054 لسنة 2020 جنايات منيا القمح والمقيدة برقم 2083 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بضبط «نجيب.م.ع» محبوس، 37 عاما، عامل بالمقاولات، ومقيم قرية شيبة قش مركز منيا القمح، لاتهامه بقتل المجني عليه «فتحي.م» وأعد لهذا الغرض السيارة رقم (89728 ملاكي شرقية) المملوكة له وتوجه للمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه وما إن ظفر به حتى أسرع بالسيارة قيادته منحرفا بها تجاه المجنى عليه مصطدمًا به.



وأفادت «بديعة.ع» 60 عاما، معلمة وزوجة المجني عليه، بأنه على إثر خلافات سابقة بين زوجها المتوفى والمتهم محرر بشأنها المحضر رقم 13408 لسنة 2017 جنح منيا القمح وانتقاما منه، قام بصدمه بالسيارة قيادته الخاصة به قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وأنها عاينت ذلك بكاميرا المراقبة بمكان الواقعة.



وقال «محمد.ر»، 45 عاما، فني أول بإدارة كهرباء غرب منيا القمح مقيم قرية هالا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بأنه حال تواجدة وسيره رفقة أحد الأشخاص بمكان الواقعة أبصر سيارة ملاكي بيضاء اللون تسير على الطريق الممهد «الأسفلت» بسرعة جنونية لا تتناسب والطريق الذي تسير عليه ثم انحرفت فجأة متجهة صوب المجني عليه الذي يسير بجانب الطريق على طريق ترابي مصطدمة به محدثة إصابته التي أودت بحياته وفر هاربًا.



وتبين من تحريات الشرطة وجود خلاف سابق وقضايا بين المجنى عليه والمتهم تسبب فيه المجني عليه بحبس المتهم وعزله من وظيفته، وعلى إثر تلك الخلافات بيت المتهم النية وعزم على قتل المجني عليه وبالاطلاع على شهادة من واقع جدول الجنح في القضية رقم 13408 السنة 2017 جنح منيا القمح تبين أنها مقيدة ضد المتهم لأنه توصل بالاستيلاء على المبلغ المالي المملوك للمجني عليه وذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها ایهامه بتشغيل ابنته في إحدى الوظائف الحكومية وبجلسة 16-10-2010 تم الحكم فيها على المتهم نجيب محمد عبد الوالي بالحبس لمدة أسبوعين وكفالة 50 جنيها والمصاريف.



ألقت الشرطة القبض على المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم وقررت معاقبته بالإعدام شنقا.