بنك saib يطرح خدمة جديدة لتقسيط المشتريات لحاملي البطاقات الائتمانية

طرح بنكsaib خدمة جديدة وهي إتاحة تقسيط معاملات المشتريات والسحب النقدي على البطاقات الائتمانيةK وتتيح الخدمة تحويل المسحوبات والمشتريات داخل وخارج مصر إلى أقساط متساوية على فترة سداد تبدأ من 3 شهور وحتى 60 أشهر بأقل سعر فائدة.





ويمكن للعميل الاستفادة من برنامج التقسيط على البطاقات الائتمانية عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على الخط الساخن 16668 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لطلب تحويل معاملات المشتريات أو السحب النقدي إلى أقساط متساوية، على أن لا تقل قيمة المعاملة المطلوب تقسيطها عن 500 جم كحد أدنى.





وتعد هذه الخدمة إضافة جديدة لبطاقات بنك saib بأنواعها لتلبي كافة احتياجات العملاء بكافة شرائحهم المختلفة، حيث يصدر البنك البطاقة الكلاسيكية والتيتانيوم والبلاتنيوم والتي تمنح حاملها أطول فترة سماح تصل إلى 58 يوم كما توفر بطاقات saib الائتمانية العديد من المزايا والعروض الحصرية للعملاء والتي تتضمن برنامج مكافآت pay with rewards بالتعاون مع شركة ماستر كارد، حيث يتم منح نقاط مكافآت مع برنامج saib rewards على جميع معاملات المشتريات بخلاف نقاط المكافآت الإضافية. كما يقدم البنك إسورة الدفع الالكترونية saib paybandعلى البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع لأول مرة في السوق المصري.