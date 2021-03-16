الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل طقس الأربعاء الموافق 17 مارس 2021، وجاءت كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

-نشاط رياح على السواحل الغربية.



