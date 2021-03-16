قافلة كبرى لواعظات الأوقاف تنطلق إلى طابا



تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء بمناسبة احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم المصري بطابا الخميس القادم ١٨ مارس ٢٠٢١ قافلة كبرى لواعظات الأوقاف في طابا والطور وسانت كاترين وشرم الشيخ وغيرها من مدن محافظة جنوب سيناء.



وتنطلق القافلة بدءًا من الخميس القادم ١٨ مارس ٢٠٢١ م حتى الأحد الموافق 12 مارس2021م، وتضم القافلة عشر واعظات، هن:



1. الواعظة رابحة صلاح الدين



2. الواعظة فاطمة موسى



3. الواعظة راوية خليل



4. الواعظة وفاء عبد السلام



5. الواعظة صفاء إبراهيم



6. الواعظة كاميليا كامل



7. الواعظة مرفت عزت محمد



8. الواعظة دنيا الجوداني



9. الواعظة هالة ربيع



10. الواعظة منال المسلاوي