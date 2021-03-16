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البابا تواضروس يستأنف اجتماع الأربعاء بعد توقف أسبوعين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الأربعاء، عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد توقف دام 15 يومًا بسبب احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال النصف الأول من شهر مارس.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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