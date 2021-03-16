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طبيب بيراميدز يكشف سبب استبعاد رولان من رحلة تنزانيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:30 م
دييجو رولان
دييجو رولان
محمد زويد
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كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز عن السبب وراء استبعاد المهاجم الدولي الأوروجوياني ديبجو رولان من وحدة فريق الكرة إلى تنزانيا لمواجهة نظيره نادي نامونجو في كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نامونجو في الثالثة عصر غد الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أوضح المنيري أن المهاجم الأوروجوياني خرج مصابا في مباراة العبور بكأس مصر قبل السفر إلى تنزانيا، وخضع لأشعة على الفوز بأحد المراكز الطبية أثبتت إصابته بمزق في العضلة الأمامية.

شدد الطبيب على أن اللاعب يخضع حاليا في القاهرة لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل يستمر لمدة أسبوعين منذ الإصابة على أمل تجهيزه للمشاركة في أقرب وقت ممكن.

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رياضة دييجو رولان الجوله الثانيه اخبار الرياضة

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