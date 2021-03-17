Advertisements

حوافز للملتزمين بضوابط النمو السكاني.. ما لا تعرفه عن مشروع تنمية الأسرة المصرية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:56 ص
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
Advertisements
تسعى الحكومة المصرية، لإطلاق ضوابط محددة للنمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المواطن، لذا تعد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في كافة أنحاء الجمهورية.

وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

١. تعد الحكومة، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي ناقشت ملامحه، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية لإطلاقها.

٢. يتمثل الهدف الاستراتيجي في ضبط النمو السكاني، كسبيل للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

٣. يتضمن المشروع، التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية.

٤. وكذلك، تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر لصالح المرأة.

٥. يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمي وإنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة.

٦. ورفع كفاءة مستشفيات التكامل لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة، تقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، وتضم عيادات لمتابعة صحة المرأة، مع وجود حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، بما يوفر الرعاية اللازمة والدعم المطلوب للمرأة المصرية.

٧. ويشمل التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وتوطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.

٨. وكذلك، التدخل التوعوي لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وتنفيذ 12 مليون زيارة منزلية و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة.

٩. تحقيق التدخل التشريعي لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال وتجريم عدم تسجيل المواليد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تنميه الاسره النمو السكانى التمكين الاقتصادى الارتقاء المواطن اخر الاخبار

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و نصف

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

4 سيناريوهات أمام الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يجد البديل الأمثل لمودريتش وكروس

منذ ساعتين و 14 دقيقة

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 23 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 7 ساعات

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

دعم صحة المرأة وميكنة خدمات تنظيم الأسرة.. ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني

وزيرة التخطيط تكشف عن محاور مشروع تنظيم الأسرة

رئيس الوزراء يستعرض الاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن فرض عقوبات علي الزواج المبكر

تستهدف ضبط النمو السكاني.. تعرف على الاستراتيجية القومية للسكان

وزيرة التخطيط : ضبط النمو السكاني قائم على التمكين الاقتصادي للمرأة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

12:34 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

هازارد يصدم ريال مدريد

04:59 ص

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار