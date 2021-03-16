مشاركة منتظرة للبلدوز.. موعد مباراة جالطة سراي المقبلة في الدوري التركي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي جلاتا سراي، الذي يلعب ضمن صفوفه المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، لمواجهة نظيره ريزة سبور، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري التركي الممتاز.





ويلاقي جلاتا سراي، نظيره ريزة سبور، ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز، يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع عشر من شهر مارس الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.





ويحتل جلاتا سراي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة.





جدير بالذكر أن مصطفى محمد المعار من صفوف الزمالك إلى جلاتا سراي التركي، نجح في تسجيل 6 أهداف حتى الآن منذ إعارته في يناير الماضي، خلال 8 مباريات.