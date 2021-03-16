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ارتفاع حيازات سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات من وزارة الخزانة اليوم أن الحيازات الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في يناير.

وبلغت حيازات المستثمرين الأجانب 7.119 تريليون دولار في يناير، ارتفاعا من 7.07 تريليون دولار في الشهر السابق.

وبحسب (رويترز) زادت حيازات اليابان، أكبر حائز غير أمريكي لسندات الخزانة، إلى 1.276 تريليون دولار في يناير من 1.251 تريليون دولار في ديسمبر 2020.

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