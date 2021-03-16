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الأهلي يتقدم على فيتا كلوب في الشوط الأول بهدفين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تقدم الأهلي في الشوط الأول على مضيفه فيتا كلوب بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بداية الأهلي كانت هجومية حيث تسلم محمد شريف الكرة ليدخل منطقة جزاء فيتا كلوب في الثواني الأولى ويسددها لكن حارس فيتا كلوب تصدى للكرة ببراعة وأفسد أولى المحاولات الهجومية للضيوف.

وفي الدقيقة 7 مرر مروان محسن الكرة بينية رائعة لمحمد شريف ضرب بها دفاعات فيتا كلوب ليسددها شريف قوية داخل الشباك معلنا الهدف الأول للأهلي في اللقاء.

بعد هدف الأهلي الأول مرر جونيور أجاي الكرة إلى مروان محسن ومنه إلى محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء لكن أفشة سدد الكرة عالية أعلى عارضة فيتا كلوب في الدقيقة 9 وأضاع فرصة هدف محقق للمارد الأحمر.

وفي الدقيقة 12 مرر جونيور أجاي كرة رائعة لمحمد مجدي أفشة لكن حارس فيتا كلوب خرج من مرماه وأنقذ الموقف ثم سدد مروان محسن كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لحارس أصحاب الأرض.

واستمر ضغط لاعبو الأهلي على دفاعات فيتا كلوب بُغية إحراز الهدف الثاني حيث مرر محمد شريف كرة متقنة لمروان محسن ضرب بها دفاعات فيتا كلوب ووضعته منفردا بحارس أصحاب الأرض الذي تصدى للكرة وأوقف خطورتها.

ومرر عمرو السولية كرة طولية لمحمد مجدي أفشة في الدقيقة 19 على حدود منطقة الجزاء ليراوغ مدافع فيتا كلوب ويسدد الكرة رائعة داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني للمارد الأحمر .

وبعد الهدف الثاني للأهلي بدأ لاعبو فيتا كلوب في استشعار الحرج وشنوا بعض الهجمات على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لكن دفاع الفريق الأحمر نجح في التعامل معها وأنقذ فريقه من هذه الهجمات.

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