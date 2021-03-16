عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

تعرض محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام فيتا كلوب الكونغولي، والتي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





ولم يتمكن شريف من استكمال اللقاء متأثرا بالإصابة في الركبة ليحل زميله طاهر محمد طاهر بديلا له بين شوطي اللقاء.





وسجل شريف الهدف الأول للأهلي في مرمى فيتا كلوب لكنه لم يتمكن من استكمال اللقاء ليخرج متأثرا بالإصابة.



