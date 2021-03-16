Advertisements

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تعرض محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام فيتا كلوب الكونغولي، والتي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ولم يتمكن شريف من استكمال اللقاء متأثرا بالإصابة في الركبة ليحل زميله طاهر محمد طاهر بديلا له بين شوطي اللقاء.

وسجل شريف الهدف الأول للأهلي في مرمى فيتا كلوب لكنه لم يتمكن من استكمال اللقاء ليخرج متأثرا بالإصابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد شريف دوري ابطال افريقيا الأهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

اختراق حسابات نادي ريال مدريد.. وإعلان إصابة نجم الفريق

منذ 39 دقيقة

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يخطط لقنبلة في سوق الإنتقالات

منذ حوالي 3 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلبو بالهدف الثالث (فيديو)

منذ نصف ساعة

تعرف على معلق مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 5 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. كلوب يحدد خليفة محمد صلاح في ليفربول

منذ 43 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد الصالح على أعتاب الأهلي

الأهلي يعلن عن تطور جديد في إصابة جيرالدو

جيرالدو يغادر مباراة الأهلي وصن داونز مصابًا

عاجل - الأهلي يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة الزمالك

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة الشناوي

إصابة ثانية تُباغت الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:39 م

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلبو بالهدف الثالث (فيديو)

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

04:11 م

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

04:15 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

01:18 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار