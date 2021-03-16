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نشرة حوادث الفجر: المتهم بقتل جاره في حلوان يمثل جريمته أمام النيابة بمكان الواقعة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

المتهم بقتل جاره في حلوان يمثل جريمته أمام النيابة بمكان الواقعة

اصطحبت نيابة حوادث حلوان الكلية المتهم بقتل جاره بسلاح أبيض " سنجه" بسبب خلاف على سبت بلكونة، لإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل المتهم لطريقة ارتكاب الجريمة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ"خلية داعش الوايلي " لـ 12 ابريل

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره تأجيل محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى بالقضية المعروفة بـ"خلية داعش الوايلي.. لجلسة 12 ابريل المقبل لفض الأحراز. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضبط 5 أشخاص لإستدراجهم عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وسرقته بالشروق

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من عامل سابق بإحدى الشركات، بتضرره من مقاول بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، لقيامه بإستدراجه للشقة سكنه وقيامه صحبة آخرين بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات"وإجباره على توقيع 7 إيصالات أمانة، وكذا إقرارين منه بسرقة مبلغ مالى، وإستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالى وحقيبة بداخلها بعض الملابس وصرفه عقب ذلك. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الفتوى والتشريع غير مختصة بحل نزاع قطع الأشجار بين "التجميل" و"الكهرباء"

فصلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في نزاع قائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لإلزام الكهرباء بسداد مبلغ ٢١ ألف جنيه، قيمة التلفيات الناتجة عن ازالة وقطع ١٥ شجرة، انتهت فيه الفتوى الي عدم اختصاصها بهذا النزاع. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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