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فرقة الأوبرا مع اوركسترا الوتريات بقيادة روسيلا في مسرح الجمهورية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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بعد نجاح العرض بالاسكندرية وبناء على طلب الجمهور تقدم فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى بمشاركة عازف البيانو جريج مارتن، كورال اوبرا القاهرة واوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو المصرية روسيلا سمير حفلين من اخراج هشام الطلي وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 18، 19 مارس على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر اغانى ديزنى العالمية ويصاحبها تابلوهات للباليه تصميم محمد حامد منها فروزن، هيلفاير، انستازيا، علاء الدين، ماري بوبنز، هرقل، مولان، الجميلة والوحش، تانجلد الى جانب مقتطفات وثنائيات من اهم الاوبرات الكلاسيكية ومختارات من المسرحيات الغنائية.. اداء ايمان مصطفي، وليد كريم، مني رفلة، عمرو مدحت، عماد عادل، اسامة طنطاوي، محمد البحيري، تامر توفيق،الهامى امين، جولي فيظي، برهان الدين فاروق، جيهان فايد، انجي محسن، عزت غانم، سلمي الجبالي، نورستا المرغني، ابراهيم ناجي، داليا فاروق، اسامة علي، جاكلين رفيق.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

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