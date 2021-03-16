جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

قامت بعض الجماهير الكونغولية الحاضرة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد فيتا كلوب، التعدي على لاعبي المارد الأحمر، المستبعدين بين شوطي المباراة.

‏وحاولت بعض جماهير فيتا كلوب الكونغولي المتواجدة في الملعب الإعتداء علي لاعبي الاهلي الغير متواجدين في قائمة المباراة اثناء نزولهم لغرفة خلع الملابس.

ويتقدم الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي، المقامة حاليًا على ملعب الشهداء في الكونغو، بهدفين دون رد بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى المارد الأحمر، للعودة بانتصار من الكونغو للحفاظ على آماله في حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية والمنافسة على اللقب المتوج به بالموسم الماضي.