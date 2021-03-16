ماكينة أهداف متحركة.. كلوب يحدد خليفة محمد صلاح في ليفربول

فجرت صحيفة «ميرور» البريطانية، مفاجأة مدوية، بعدما كشفت عن استقرار يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ، على خليفة محمد صلاح مهاجم الفريق حال مغادرة أنفيلد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويخطط كلوب للتعاقد مع إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويقدم هالاند مستويات مذهلة مع دورتموند هذا الموسم، وأصبح هدفا لأندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس وبايرن ميونخ.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن كلوب يفكر في بيع واحد على الأقل من الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو لتمويل الصفقة في الصيف، ولا يمكن تفعيل الشرط الجزائي الموجود بعقد هالاند هذا الصيف، وإنما في يونيو 2022، مما سيمكن الأندية من التوقيع مع المهاجم النرويجي مقابل 64 مليون جنيه إسترليني فقط وقتها.

وسجل هالاند 31 هدفا في 30 مباراة بقميص دورتموند في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، منهم 10 أهداف في ست مباريات فقط بدوري أبطال أوروبا.