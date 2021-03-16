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تعرف على معلق مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف فريق الزمالك، نظيره الترجي التونسي، اليوم الثلاثاء 16 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين الترجي التونسي والزمالك عبر قناة بي ان سبورت 4 HD، وسيقوم بالتعليق على هذا اللقاء المعلق محمد بركات.

وستقام المباراة بين الزمالك والترجي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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