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اختراق حسابات نادي ريال مدريد.. وإعلان إصابة نجم الفريق

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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تعرضت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بريال مدريد لعملية قرصنة إلكترونية اليوم الثلاثاء، تم خلالها بث نبأ عن إصابة البرازيلي رودريغو في عضلات الساق اليمنى، قبل أن يؤكد النادي أن اللاعب في أفضل حال وجاهز لمواجهة أتالانتا في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.



ولم يتعرض رودريغو لأي إصابات ولا تجدد إصابة سابقة أبعدته شهرين عن الملاعب، ونشر بياناً أكد فيه حدوث عملية قرصنة.



بالتالي تظل قائمة مصابي ريال مدريد قبيل لقاء أتالانتا كما هي؛ داني كارباخال وألبارو أودريوثولا وإيدن هازارد وماريانو دياس، إضافة إلى البرازيلي كاسيميرو للإيقاف.

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