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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء ضيفه الترجي الرياضي التونسي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

من جانبه حصلت الهيئة الوطنية للإعلام على حقوق بث مواجهة الزمالك ضد الترجي التونسي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد الترجي التونسي مساء اليوم الثلاثاء، عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس، بعد تقوية البث الأرضي بتقنية HD بمختلف محافظات مصر.
 
ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، للثأر من الترجي الرياضي التونسي، الذي هزم الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن إطار منافسات الجولة السابقة من دور المجموعات.

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