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رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الأوقاف الصومالي ويؤكد الدعم للصومال

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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استقبل السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وفدا رفيع المستوى من جمهورية الصومال الفيدرالية برئاسة عمر علي روبلي وزير الأوقاف والشئون الدينية والسفير إلياس شيخ عمر سفير الصومال لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

 

وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان العربي، على دعم البرلمان العربي الكامل لجمهورية الصومال قائداً وحكومةً وبرلماناً وشعباً ومساندتها في كافة الجهود التي تقوم بها، سواء في مسيرة التنمية الشاملة، أو في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، فضلاً عن دعم ومساندة كافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني الشامل في الصومال، وبما يحقق تطلعات الشعب الصومالي في العيش الكريم .

 

من جانبه، نقل الوفد الصومالي تهنئة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إلى رئيس البرلمان العربي لفوزه برئاسة البرلمان العربي، وتقديره لمواقف البرلمان العربي الداعمة دائماً للصومال في كافة المجالات ومساندته والدفاع عن قضاياه في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

 

وثمن الوفد الصومالي الجهود المخلصة التي يقوم بها البرلمان العربي في مرحلته الجديدة برئاسة صاحب المعالي عادل بن عبد الرحمن العسومي، والتي تنقل صورة مشرفة عن العمل البرلماني العربي ودوره المحوري تجاه القضايا العربية الهامة والاستراتيجية في كافة المحافل الإقليمية والدولية لما فيه مصلحة الشعب العربي.

 

وأشاد الوفد الصومالي، بالدور الإنساني والتنموي الذي يقوم به الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في دعم الصومال في كافة المجالات، مثمناً بشكل خاص جهود جلالته المقدرة لإعادة ترميم وتأهيل الجامعة الصومالية في العاصمة مقديشو، والتي تساهم في تخريج الآلاف من الطلاب الصوماليين، حرصاً منه على دعم مسيرة التعليم في جمهورية الصومال.

 

وأكد الوفد أن هذه الجهود تأتي في إطار مبادراته الإنسانية بدعم الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، وتعزيز التضامن الأخوي والتكافل الإنساني، انطلاقًا من القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية الثابتة في سياسة جلالته، وهو ما جعل مملكة البحرين تستحق تقدير واحترام العالم، خاصة في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية.

 

حضر اللقاء معالي النائب الدكتور محمد عمر طلحة عضو البرلمان العربي والدكتور مضر الراوي القائم بأعمال الأمين العام للبرلمان العربي .

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