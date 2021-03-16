"مستقبل التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا" ندوة تثقيفية بمجمع إعلام قنا







استهدفت الندوة توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية التعليم الإليكتروني ودوره في التغلب على الأزمات التي أحدثتها جائحة كورونا، والاستعداد المسبق للمدارس في التعامل مع كورونا بكفاءة.



نظم مجمع إعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان "مستقبل التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا"، حاضر فيها الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وبحضور نادية شوقي، مدير مجمع إعلام قنا، وأدارها يوسف رجب وسهير السيد عبد الرازق، أخصائي الإعلام بالمجمع.