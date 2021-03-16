أدوية ولقاحات.. منتجات وتحركات مصرية لمواجهة كورونا

الفترة الماضية كانت شاهدة على مشاركة مصر في إنتاج عدد من الأدوية واللقاحات التي من المتوقع أن تساهم في مواجهة فيروس كورونا التاجي المستجد ذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم.



أدوية لمواجهة كورونا

في الفترة الأخيرة، أعلن طرح أول دواء مُضاد للفيروسات يُستخدم في علاج كورونا المستجد في الصيدليات للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد الدواء ويضم الدواء المادة الفعالة "فافيبيرافير" وتم طرحه بالصيدليات من شأنه أن يوفره بشكل أسرع للحالات التي تحتاجه.



وعلى جانب آخر، قال الدكتور شريف عباس، أستاذ معهد الكبد بجامعة المنوفية، أن الدكتور شيرين عباس، رئيس مجلس إدارة لشركة فاركو للأدوية أكد على توفير دواء "سوفالدى" لوزارة الصحة حال اعتماده من قبل لجنة الفيروسات لاستخدامه الطبى فى التعامل مع أعراض فيروس كورونا، مشيدا بموقفه وموقف الشركة الوطنية "فاركو"، حيث إن التكلفة سوف تكون مخفضة.



وأوضح شريف عباس، تم تطبيق التجارب على أدوية "فيروس سي" في علاج فيروس كورونا منذ شهر أكتوبر الماضي، موضحا أن "سوفالدي" حقق نتائج إيجابية كبيرة وحسنت من حالة المصابين في اليوم الـ7، وحسن من نسب الأكسجين في الدم.



لقاح كورونا المصري

كما توصل الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث إلى لقاح مصري مضاد لكورونا آمن وفعال، ويتم حاليا تحضير العينات لبدء مرحلة التجارب السريرية على 300 شخص.



والفريق البحثي ينتظر موافقة هيئة الدواء المصرية على إنتاج الجرعات الأولى والبدء في التجارب السريرية، بعد تقديم ملف كامل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة باللقاح والتجارب التي تم إجراؤها.



واللقاح يعتمد على تقنية الفيروس المثبط أو المُعطّل، وهي نفس التقنية المستخدمة في لقاح شركة "سينوفارم" الصينية التي بدأت مصر استخدام لقاحها في حملة تطعيم الأطقم الطبية ثم المواطنين في وقت لاحق.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.