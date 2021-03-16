عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلبو بالهدف الثالث (فيديو)

نجح طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الثالث لفريق في شباك فيتا كلوب الكونغولي.





وفي الدقيقة ٧٨ مرر والتر يواليا الكرة على طبق من ذهب لطاهر محمد طاهر وضعه منفردًا بالحارس ليضعها داخل الشباك ويعلن الهدف الثالث للمارد الأحمر.





ويتقدم الأهلي على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كلا من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر في المباراة المقامة على ملعب الشهداء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



