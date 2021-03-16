رفع الجلسة العامة للبرلمان والعودة للانعقاد 28 مارس

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة علي عدد من مواد مشروع قانون الموارد المائية، علي أن يتم استكمال جلساته في الجلسة العامة المُقبلة والمقرر لها 28 مارس الجاري.



كما وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، علي عدد من الإتفاقيات الدولية، وجاءت كالأتي:



"النواب" يوافق علي منحة إسبانية بقيمة 200 ألف يورو لتقوية المعاهد الحكومية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19112020 و16122020.



البرلمان يوافق على اتفاقية خط الائتمان الإيطالي لتمويل المشروعات الصغيرة

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي المُوقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا" لتمويل المشروعات الصغيرة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 2020112.



البرلمان يوافق على قرض بـ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي لتحلية مياه البحر في رفح وبئر العبد الجديدة

ووافق مجلس النواب، في جلسته، اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23112020.



55 مليون دينار كويتي.. مجلس النواب يوافق على قرض لإنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر

كما وافق مجلس النواب،أيضًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 1272018 و8122018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23112020.

