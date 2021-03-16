الأهلي يضرب فيتا كلوب في عقر داره بثلاثية ويعزز حظوظه في بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال









عاد الأهلي بنقاط الفوز من ميدان مضيفه فيتا كلوب بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





بداية الأهلي كانت هجومية حيث تسلم محمد شريف الكرة ليدخل منطقة جزاء فيتا كلوب في الثواني الأولى ويسددها لكن حارس فيتا كلوب تصدى للكرة ببراعة وأفسد أولى المحاولات الهجومية للضيوف.





وفي الدقيقة 7 مرر مروان محسن الكرة بينية رائعة لمحمد شريف ضرب بها دفاعات فيتا كلوب ليسددها شريف قوية داخل الشباك معلنا الهدف الأول للأهلي في اللقاء.





بعد هدف الأهلي الأول مرر جونيور أجاي الكرة إلى مروان محسن ومنه إلى محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء لكن أفشة سدد الكرة عالية أعلى عارضة فيتا كلوب في الدقيقة 9 وأضاع فرصة هدف محقق للمارد الأحمر.





وفي الدقيقة 12 مرر جونيور أجاي كرة رائعة لمحمد مجدي أفشة لكن حارس فيتا كلوب خرج من مرماه وأنقذ الموقف ثم سدد مروان محسن كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لحارس أصحاب الأرض.





واستمر ضغط لاعبو الأهلي على دفاعات فيتا كلوب بُغية إحراز الهدف الثاني حيث مرر محمد شريف كرة متقنة لمروان محسن ضرب بها دفاعات فيتا كلوب ووضعته منفردا بحارس أصحاب الأرض الذي تصدى للكرة وأوقف خطورتها.





ومرر عمرو السولية كرة طولية لمحمد مجدي أفشة في الدقيقة 19 على حدود منطقة الجزاء ليراوغ مدافع فيتا كلوب ويسدد الكرة رائعة داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني للمارد الأحمر.





وبعد الهدف الثاني للأهلي بدأ لاعبو فيتا كلوب في استشعار الحرج وشنوا بعض الهجمات على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لكن دفاع الفريق الأحمر نجح في التعامل معها وأنقذ فريقه من هذه الهجمات.





وفي الدقيقة 38 كانت أخطر فرص فريق فيتا كلوب حيث سدد لاعب الوسط كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي مرت بسلام وتضيع فرصة خطيرة لأصحاب الأرض لتقليص النتيجة.





وسدد محمد مجدي أفشة كرة قوية قبل نهاية الشوط لكنها مرت بعيدة عن المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدفين دون رد.





الشوط الثاني

أجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أول تغييراته بين شوطي المباراة حيث أشرك طاهر محمد طاهر بدلا من محمد شريف المصاب في الركبة.





وفي الدقيقة 50 سدد تشيلا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بعارضة محمد الشناوي التي تعاطفت معه وتصدت للتسديدة القوية وتمنع فريق فيتا كلوب من هدف محقق.





وحصل أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي على البطاقة الصفراء في الدقيقة 52، ليضيع فريق فيتا كلوب فرصة أخرى عن طريق لوسولو بتصويبة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي.





وقرر موسيماني إجراء التغيير الثاني للأهلي بإخراج مروان محسن والدفع بوالتر بواليا لتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر في المباراة ثم تغيير ثالث بإشراك أحمد رمضان بيكهام بدلًا من أيمن أشرف خوفًا عليه من البطاقة الصفراء الثانية.









وشن فريق فيتا كلوب الكونغولي أكثر من هجمة خلال هذه الدقائق على مرمى الأهلي لكن محمد الشناوي ودفاع الفريق الأحمر نجح في التعامل معها بشكل صحيح.





وفي الدقيقة ٧٤ قرر موسيماني الدفع بالثنائي حمدي فتحي وحسين الشحات بدلًا من محمد مجدي أفشة وجونيور أجاي من أجل تنشيط الفريق الأحمر.





وفي الدقيقة ٧٨ مرر والتر يواليا الكرة على طبق من ذهب لطاهر محمد طاهر وضعه منفردًا بالحارس ليضعها داخل الشباك ويعلن الهدف الثالث للمارد الأحمر.





بعد هدف الأهلي الثالث حاول فريق فيتا كلوب تقليص النتيجة لكن لاعبيه تفننوا في إضاعة الفرص الواحدة تلو الأخرى لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة ٧ ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف سيمبا التنزاني صاحب الصدارة بينما تجمد رصيد فيتا كلوب عند ٤ نقاط تراجع بهم للمركز الثالث.



