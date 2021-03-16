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انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني تحت رعاية الرئيس السيسي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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انطلقت اليوم الثلاثاء، بدعوة مصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قادة 15 فصيلا وقوي وطنية، وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعرب لقادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطينى.

وانعقدت منذ قليل، في القاهرة الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطيني برعاية مصرية، ومشاركة قادة وممثلى الفصائل الفلسطينية.

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 101 لسنة 2021 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم.

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