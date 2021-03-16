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"صناعة الأردن" تلغي زيارتها إلي كوسوفو بعد فتح سفارتها في القدس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
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أعلنت غرفة صناعة الأردن تراجعها عن ترتيب زيارة لوفد من الصناعيين الأردنيين الى كوسوفو، وذلك بعد قرارها فتح سفارة لها في مدينة القدس.

واكدت الغرفة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء انها تسعى دائما لفتح أسواق جديدة امام الصادرات الوطنية وذلك لدعم المنتج الوطني، مشددة على ان الأسواق التي تستقبل المنتج الوطني كثيرة ومتنوعة.

وقالت "لا نية مطلقا" لترتيب زيارة لوفد من الصناعيين الأردنيين إلى كوسوفو، تعبيرا عن رفض توجهاتها السياسية بالمنطقة.

وكانت الغرفة قد أعلنت بداية الشهر الحالي عن بحث تنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني الى جمهورية كوسوفو لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال زيارة سفيرها غير المقيم لدى المملكة إلير دوغولي الى مبنى الغرفة.

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