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باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن موقعة ليل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن باريس سان جيرمان أنه سيفتقد مجدداً نيمار، عندما يواجه ليل في دور الستة عشر بكأس فرنسا لكرة القدم يوم الأربعاء، حيث يواصل التعافي من إصابة عضلية في الفخذ.

وأصيب نيمار في الدور السابق لكأس فرنسا أمام كاين في العاشر من فبراير (شباط)، وقال بطل فرنسا في البداية إنه "من المتوقع أن يبتعد فترة تصل إلى أربعة أسابيع".

وقال باريس سان جيرمان في بيان "عاد نيمار إلى التدريب الجماعي كما يواصل برنامجه الفردي".

وسيفتقد سان جيرمان أيضاً لاعبه بابلو سارابيا أمام متصدر الدوري الفرنسي في إستاد بارك دي بريس، بسبب معاناته من إصابة في الورك.

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