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إلغاء الترم الثاني الأبرز.. شائعتان نفتهما الحكومة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ملاحقة الشائعات، والرد عليها، وتوضيح كل ما يتعلق بالأمور التي تثار في كل شائعة يتم رصدها، منعا لانتشار تلك المعلومات التي لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الثلاثاء، شائعة، يتم تداولها على نطاق واسع بين المواطنين، عبر بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها تنافي الحقيقة، وتفتقر إلى الدقة والموضوعية، وهو ما دفع المركز الإعلامي إلى التواصل مع الجهات المختصة للكشف عن حقيقة تلك الشائعات والرد عليها.

مخدر جديد يستخدم في حالات الخطف

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى الأنباء التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف.

بدوره، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف.

وأوضحت وزارة الداخلية أن تلك الشائعة تم تداولها في وقت سابق، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مشددة على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم إصدار أي منشورات أو رصد شكاوى أو قضايا في هذا الشأن.

إلغاء الفصل الدراسي الثاني

على الجانب الآخر، انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مطالبة وزارة الصحة والسكان بإلغاء الفصل الدراسي الثاني، بسبب انتشار جائحة كورونا.

ونفت وزارة الصحة والسكان، ما تم تداوله من أنباء بشأن مطالبتها وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، بإلغاء الفصل الدراسي الثاني، حفاظا على صحة التلاميذ والطلاب، وتجنيبهم خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الدراسة.

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