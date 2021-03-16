محمد صبحي لـ "الفجر الرياضي": حلمي التواجد في طوكيو.. ولن أعود للزمالك إلا في هذة الحالة









تحدث " الفجر الرياضي "، مع محمد صبحي، حارس الاتحاد السكندري المعار من الزمالك، بعد تحقيق الإتحاد السكندرى فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.





وأكد صبحي، أنه جاء للاتحاد من أجل المشاركة، قائلا :" أنا متواجد في الاتحاد من الزمالك من أجل المشاركة وليس للتواجد فقط في النادي أو بشكل احتياطي، مع كامل احترامي لعماد السيد، لكن انا عندي اولمبياد وحلمي اكون متواجد فيها".





وأضاف :"بتمرن كويس وبعمل شغلي على أكمل وجه وشرف ليا ارتداء تيشرت منتخب مصر حتى لو هقعد احتياطي أو حارس تالت، الأهم بالنسبالي إني أسافر معاهم".





وعن خروجه في هذا التوقيت من نادي الزمالك، قال :"خروجي من الزمالك في هذا التوقيت مناسب بالنسبالي من أجل اكتساب الخبرات والمشاركة، حتى أكون جدير بالعودة للزمالك ولكن كحارس أول وأساسي لأن الجلوس على الدكة ليس هدفي ".



