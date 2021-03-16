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رئيس قطاع الارشاد الزراعي: شهدنا تزايد بعدد المشاركين في معرض "زهور الربيع"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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نقل الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، رسالة شكر من العارضين بمعرض زهور الربيع الى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ان كافة العارضين، تقدموا بخالص الشكر والتقدير الى وزير الزراعة، لجهوده وتكليفاته بدعم وتذليل العقبات التي تواجه كافة العارضين، وخروجه بمظهر مشرف ولائق بمستوى الحدث السنوي الهام، وتشديده على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحث العاملين على التنظيم الجيد للمعرض.

واوضح عزوز أن عدد العارضين هذا العام، تزايد عن السنوات السابقة، حيث بلغ عدد العارضين هذا العام 238 عارض، من الشركات العاملة في مجالات زهور القطف، الورود، نباتات الزينة ومستلزمات تنسيق الحدائق، والصبارات النادرة، ومتتجات التصنيع الغذائي، وعسل النحل من مختلف محافظات الجمهورية.

واشار إلى أنه بجانب الشركات الخاصة المشاركة بالمعرض، شارك عددا من صغار المزارعين وشباب الخريجين والجهات والهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني منها: الادارة العامة للزراعة المحمية، وهيئة صندوق الموازنة الزراعية، وقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعيه، والإدارة المركزية للتشجير والبيئة، فضلا عن حديقة الأورمان النباتية، ومعهدبحوث البساتين، والادارة العامة للثقافةالزراعية، وحديقة الزهرية، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم"، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،، ومديرية التربية والتعليم بالجيزه وجمعية فلاحة البساتين

وأشار رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ان المعرض هذا العام وفي أيامه الأولى شهد إقبالًا غير مسبوق من الزائرين، على مدار اليوم، وهو الأمر الذي لم يتعارض مع الإجراءات الاحترازية المطبقه حيث يفتح المعرض أبوابه من التاسعه صباحا وحتى التاسعة مساء.
رئيس قطاع الارشاد الزراعي: شهدنا تزايد بعدد المشاركين في معرض "زهور الربيع"
رئيس قطاع الارشاد الزراعي: شهدنا تزايد بعدد المشاركين في معرض "زهور الربيع"
رئيس قطاع الارشاد الزراعي: شهدنا تزايد بعدد المشاركين في معرض "زهور الربيع"
رئيس قطاع الارشاد الزراعي: شهدنا تزايد بعدد المشاركين في معرض "زهور الربيع"
رئيس قطاع الارشاد الزراعي: شهدنا تزايد بعدد المشاركين في معرض "زهور الربيع"
رئيس قطاع الارشاد الزراعي: شهدنا تزايد بعدد المشاركين في معرض "زهور الربيع"

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