Advertisements

وزير الزراعة قافلة بيطرية مجانية تتوجه غدا إلى جنوب سيناء

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:53 م
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
مارينا بشارة
Advertisements

تتوجه غدا قافلة بيطرية مجانية إلى مدينة شرم الشيخ والقافلة ينظمها معهد بحوث التناسليات بالتعاون مع معهد بحوث الصحه الحيوانيه ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطريه وهيئه الخدمات البيطريه وتستمر لمدة اسبوع وذلك لفحص الحيوانات تناسليا وتقدم التشخيص والعلاج باستخدام احدث التقنيات والتشخيص المجاني للابل ضمن فعاليات سباقات الهجن


جاء ذلك إستكمالا للزيارة الأخيرة التي قام بها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمحافظة جنوب سيناء وتنفيذا للقرارت التى اسفرت عنها الزيارة وتلبية لاحتياحات المحافظة لدفع محاور الارتقاء بالقطاع الزراعى والحيوانى

أخبار تهمك

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

منذ 19 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ 42 دقيقة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 32 دقيقة

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. كلوب يحدد خليفة محمد صلاح في ليفربول

منذ ساعتين و 17 دقيقة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 6 ساعات

هل يتفادى لابورتا إعادة إنتخابات برشلونة ؟

منذ ساعة الا ربع

6 مكاسب حققها الأهلي بعد تخطي عقبة فيتا كلوب

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:39 م

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

04:11 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

04:15 م

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

06:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار