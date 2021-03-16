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وزير الزراعة قافلة بيطرية مجانية تتوجه غدا إلى جنوب سيناء
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:53 م
مارينا بشارة
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تتوجه غدا قافلة بيطرية مجانية إلى مدينة شرم الشيخ والقافلة ينظمها معهد بحوث التناسليات بالتعاون مع معهد بحوث الصحه الحيوانيه ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطريه وهيئه الخدمات البيطريه وتستمر لمدة اسبوع وذلك لفحص الحيوانات تناسليا وتقدم التشخيص والعلاج باستخدام احدث التقنيات والتشخيص المجاني للابل ضمن فعاليات سباقات الهجن
جاء ذلك إستكمالا للزيارة الأخيرة التي قام بها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمحافظة جنوب سيناء وتنفيذا للقرارت التى اسفرت عنها الزيارة وتلبية لاحتياحات المحافظة لدفع محاور الارتقاء بالقطاع الزراعى والحيوانى
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