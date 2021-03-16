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وائل جمعة: التوفيق حالف الأهلي أمام فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق إن التوفيق حالف الأهلي في مباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف دون رد.

وأضاف جمعة في الاستوديو التحليلي للمباراة إن الأهلي كان الأفضل والتوفيق حالفه في المباراة بعدما حرمت العارضة والقائمة فريق فيتا كلوب من تسجيل هدفين.

وتابع بأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تعلم من أخطائه السابق، ونجح في قيادة الأهلي لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة للغاية خارج ملعبه.
وأشار إلى أن شخصية الأهلي دائما ما تظهر في المواقف الصعبة ولاعبو الفريق الأحمر نجحوا في تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وفاز الأهلي عصر اليوم الثلاثاء على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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