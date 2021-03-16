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بعد ترشحه للأوسكار.. عرض فيلم "الهدية" في هذا الموعد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تعرض منصة نتفليكس فيلم "الهدية"، المرشح للدورة 93 من جوائز الأوسكار لهذا العام عن فئة "أفضل فيلم قصير"، وذلك يوم 18 مارس الجاري.

الفيلم من إخراج الفلسطينية البريطانية فرح النابلسي، ويعد التجربة الإخراجية الأولى لها بجانب كونها المنتج التنفيذي للعمل وبالإضافة إلى المنتج أسامة البواردي.

فيلم "الهدية" تدور أحداثه حول رجل فلسطيني وابنته الصغيرة التي انطلقت في الضفة الغربية لشراء هدية لزوجته، ويستعرض الصراعات التي يمران بها بين الجنود، والطرق المعزولة، ونقاط التفتيش.

بالإضافة إلى ترشيح فيلم "الهدية" لجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير في جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "بافتا" BAFTA، ترشح الفيلم أيضًا لجائزة الأوسكار عن دورتها الـ٩٣ من قبل الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم.

وفاز الفيلم بالعديد من الجوائز في المهرجانات الدولية، بما في ذلك جائزة الجمهور في مهرجان كليرمون -فيران الدولي للأفلام القصيرة، ومهرجان بروكلين السينمائي الدولي، ومهرجان الفيلم العربي "AF""، وجائزة المهرجان في مهرجان «Aesthetica» للأفلام القصيرة، كما حصد جائزة أفضل ممثل وميدالية ذهبية في مهرجان مانهاتن للأفلام القصيرة، بالإضافة إلى ترشيح الفيلم لنيل أكثر من 40 جائزة أخرى.

وينطلق عرض فيلم الهدية عالميًا لأول مرة على "نتفليكس" -باستثناء فرنسا واليابان- ابتداءً من ١٨ مارس، وسيكون متاحًا باللغة العربية مع ترجمة باللغة الإنجليزية.

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فيلم الهديه

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