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ضبط 21 شيشة في حملة مكبرة لمواجهة فيروس كورونا بالأقصر
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:15 م
طاهر الحساني
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تواصل الواحدات المحلية بمحافظة الأقصر، شن حملاتها المرورية على الشوارع بالمدن والقرى، وذلك لمتابعة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن، والاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى.
وخلال الحملة تم المرور على المقاهي وتم ضبط ٢١ شيشة كما أسفرت مجهودات الحملة عن " تحرير ٩ محاضر إشغال طريق، وعدد ه محاضر بائع متجول، وعدد ٥ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ١٨ إزالة إدارية، وتحرير ٣ محاضر".
شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، وقسم الإشغالات بالمركز.
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