ضبط 21 شيشة في حملة مكبرة لمواجهة فيروس كورونا بالأقصر



تواصل الواحدات المحلية بمحافظة الأقصر، شن حملاتها المرورية على الشوارع بالمدن والقرى، وذلك لمتابعة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن، والاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى.



وخلال الحملة تم المرور على المقاهي وتم ضبط ٢١ شيشة كما أسفرت مجهودات الحملة عن " تحرير ٩ محاضر إشغال طريق، وعدد ه محاضر بائع متجول، وعدد ٥ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ١٨ إزالة إدارية، وتحرير ٣ محاضر".

شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، وقسم الإشغالات بالمركز.

