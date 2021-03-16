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ترجمة "الاختيار 2" الى الإنجليزية في رمضان 2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل "الاختيار 2" مترجمًا باللغة الإنجليزية على كل الشاشات المقرر أن تعرض العمل خلال موسم رمضان المقبل، حيث يعرض بشكل حصري على شبكة on على أن يتم عرضه على شاشة mbc ومنصتي Shahid وwatch it.

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "الاختيار 2" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2021.

وعلق "مرسي" عبر حسابه الشخصي عبر "فيسبوك" على البرومو قائلا: "الاختيار 2" حصريا على أون رمضان 2021 ان شاء الله.. ساعات الكلمة بتكون أخطر من السلاح..الحرب لسه ما انتهتش واللي على حق مبيخافش.. الاختيار بيخافوا منه".

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" من سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة: كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف.

ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.


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كريم عبدالعزيز الاختيار 2

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